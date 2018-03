Treni, mercoledì 21 marzo c’è uno sciopero di Trenord Uno sciopero regionale di otto ore del trasporto ferroviario è stato indetto per mercoledì 21 marzo. È dalle 9 alle 17 e Trenord informa che non sono interessate le fasce di garanzia.

Uno sciopero regionale di otto ore del trasporto ferroviario è stato indetto per mercoledì 21 marzo. È dalle 9 alle 17 e Trenord informa che non sono interessate le fasce di garanzia. Viaggeranno i treni previsti da orario ufficiale in partenza entro le 9.01 e in arrivo entro le 10.

È stato indetto da Orsa-Ferrovie e interessa il servizio regionale, suburbano, di lunga percorrenza e aeroportuale che sarà passibile di ritardi, variazioni o cancellazioni. Con possibili ripercussioni anche dopo la conclusione dell’agitazione. Qui il traffico in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA