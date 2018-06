Statale 36: esce dalla Valassina a Briosco, ma va dritto e finisce nel prato Ha imboccato l’uscita della Valassina a Briosco ed è finito dritto nel prato. Illeso l’automobilista protagonista dell’incidente intorno alle 7.30 di mercoledì 13 giugno. Sul posto la Stradale di Seregno.

Ha imboccato l’uscita della Valassina a Briosco ed è finito dritto nel prato. Nessuna conseguenza per l’automobilista protagonista dell’incidente intorno alle 7.30 di mercoledì 13 giugno. Viaggiava sulla Statale 36 sotto la pioggia in direzione Lecco e ha perso il controllo imboccando lo svincolo, tagliando l’aiuola. Per fortuna in quel momento non passavano veicoli in entrata in superstrada. Sul posto la polizia stradale di Seregno.

Un incidente simile era capitato anche a marzo, protagonista un 26 che in quel caso era carambolato nel prato con una Fiat 500.



Valassina incidente svincolo Briosco

(Foto by Cristina Marzorati)

