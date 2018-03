Incidente sulla Statale 36: imbocca la rampa di Briosco e carambola nel campo Ha imboccato la rampa di uscita dalla Statale 36 di Briosco ed è carambolato nel campo oltre il guard rail. Protagonista domenica mattina un ragazzo di 26 anni alla guida di una Fiat 500.

Ha imboccato la rampa di uscita dalla Statale 36 di Briosco ed è carambolato nel campo oltre il guard rail. È stato trasportato in ospedale a Desio in codice giallo per accertamenti il giovane automobilista protagonista domenica mattina di una spettacolare carambola. Il 26enne ha perso il controllo sulla rampa finendo la sua corsa fuori dalla Valassina. Sul posto l’ambulanza, la Stradale di Seregno e i vigili del fuoco di Seregno che hanno assistito i soccorsi nell’estrazione del ragazzo dall’abitacolo.

La rampa, in carreggiata nord, è stata chiusa nel tempo necessario per la rimozione dell’auto, una Fiat 500.



Statale 36: incidente stradale uscita Valassina a Briosco domenica mattina

(Foto by Edoardo Terraneo)

