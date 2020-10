«Speriamo di essere licenziate il prima possibile dall’asilo San Giuseppe» Arcore: la paradossale situazione delle dieci dipendenti rimaste in carico all’Asilo San Giuseppe, che ha chiuso. Un duro richiamo alla Fondazione e al Comune.

Dieci lavoratrici sperano di essere licenziate il prima possibile. Un paradosso giustificato dal fatto che questa è l’ultima soluzione rimasta per avere la garanzia di un più sicuro sostegno al reddito, ossia la NASpI. È quanto, appunto, si augurano le dipendenti rimaste senza occupazione dopo la cessazione dell’attività dell’Asilo San Giuseppe di Arcore da parte della Fondazione.

Al momento, infatti, il FIS (Fondo Integrazione Salariale), assicurerebbe alle maestre e alle ausiliarie ora disoccupate solo una parziale boccata d’ossigeno. La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), invece, garantirebbe una copertura maggiore.

LEGGI Arcore: chiude l’asilo San Giuseppe, protesta notturna in Comune di famiglie e insegnanti

LEGGI Asilo San Giuseppe di Arcore, i sindacati: «Valutare ogni soluzione alternativa alla chiusura»



Il personale della struttura era composto da ventuno persone, undici di queste hanno già trovato ricollocazione.

Proprio per richiamare l’attenzione sulla situazione delle dieci lavoratrici rimaste disoccupate, Fp Cgil Monza e Brianza e Fp Cisl Monza Brianza Lecco hanno convocato nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre una conferenza stampa in Camera del Lavoro di Monza.

Nell’incontro le lavoratrici hanno ribadito come il loro impegno nei confronti dell’asilo non sia mai venuto meno in anni di difficile gestione. La struttura seguiva oltre 150 bambini, tra asilo nido e scuole dell’infanzia.

«Eravamo una scuola che proponeva esperienze significative per i bambini – aggiungono –. C’era qualità nell’offerta e non mancava la domanda, ma i nostri sforzi non sono bastati e si è giunti alla chiusura senza trovare una soluzione alternativa. Nessuno ha veramente portato avanti un progetto per l’Asilo San Giuseppe».

Un richiamo alla responsabilità all’indirizzo della Fondazione che gestiva la struttura, ma, indirettamente, anche all’amministrazione comunale che esprime i quattro quinti del consiglio di amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA