Asilo San Giuseppe di Arcore, i sindacati: «Valutare ogni soluzione alternativa alla chiusura»

Asilo parrocchiale San Giuseppe di Arcore in pericolo, i sindacati non ci stanno e chiedono: «di valutare ogni possibile soluzione alternativa alla chiusura, considerando anche l’apporto di altri soggetti esterni». L’appello è stato rivolto al Consiglio di amministrazione dell’ente e al Comune di Arcore con un comunicato, a firma di Simone Cereda, Segretario Funzione pubblica CGIL Monza e Brianza e Nicola Turdo, Segretario Generale CISL Funzione pubblica MBL

«Poche ore fa abbiamo ricevuto per conoscenza il comunicato inviato dal CdA della Fondazione Asilo San Giuseppe alle lavoratrici e ai genitori, con i quale - di fatto - si esclude la possibilità di una ripresa dell’attività scolastica ed educativa nella struttura di via Tomaselli - scrivono i due sindacalisti - Tale notizia, purtroppo, non giunge del tutto inaspettata perché, già nei giorni scorsi, era ormai chiaro che la trattativa con la cooperativa interessata a rilevare l’attività aveva subito un’importante battuta di arresto. Ciononostante, non possiamo che esprimere amarezza e stupore per il repentino evolversi della situazione, soprattutto alla luce di quanto comunicatoci da CdA e Amministrazione comunale in occasione dell’incontro dello scorso 20 luglio: a quella data, infatti, - come ricordato anche dal presidente Magni nel comunicato di cui sopra -, l’operazione di “salvataggio” dell’Asilo San Giuseppe era giunta quasi al traguardo».

«Chiediamo quindi al CdA e al Comune - concludono - di chiarire con precisione le ragioni che hanno portato alla rottura della trattativa con la cooperativa. A questo CdA a cui riconosciamo l’impegno, la competenza e la passione messi in campo in questi mesi, chiediamo di valutare ogni possibile soluzione alternativa alla chiusura, considerando anche l’apporto di altri soggetti esterni. All’Amministrazione comunale, che esprime 4/5 del C.d.a. ed è quindi pienamente responsabile di come la Fondazione è stata condotta in questi anni, chiediamo di farsi parte attiva nella gestione delle inevitabili ricadute occupazionali che la chiusura dell’asilo causerebbe. Dichiariamo sin d’ora la nostra disponibilità all’apertura di un tavolo di gestione di questa crisi».

