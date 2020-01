Arcore: chiude l’asilo San Giuseppe, protesta notturna in Comune di famiglie e insegnanti

Arcore protesta per chiusura asilo San Giuseppe (Foto by Michele Boni)

Insegnanti e genitori dell’asilo San Giuseppe di Arcore si sono presentati mercoledì sera in Comune per protestare contro l’annunciata chiusura della scuola alla fine dell’anno scolastico. Un fulmine a ciel sereno. Una sessantina di persone dopo le 22 ha presidiato il municipio, una delegazione di una decina di rappresentanti ha incontrato il sindaco Rosalba Colombo e la giunta già riuniti con il vice presidente del Cda della fondazione, Marco Penati. La richiesta è di un intervento per evitare la chiusura della scuola in via Tomaselli dal 1952.

La Civica Fondazione ha sospeso le iscrizioni al prossimo anno e restituito le caparre già versate, informando le famiglie con mail inviate nelle ultime ore La struttura accoglie 140 bambini tra asilo nido e scuola dell’infanzia.

Intorno alle 22.30 in largo Vela sono arrivati anche i carabinieri. Insieme ai genitori, fuori al freddo, il consigliere cinquestelle Andrea Orrico e Laura Besana con tutta la sezione della Lega.

