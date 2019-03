Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Colzani)

Seregno - Il decreto che ha concesso a Seregno il titolo di città (Foto by Paolo Colzani)

Seregno: 40 anni da “città” festeggiati con le pagine del Cittadino Seregno festeggia domenica 31 marzo il quarantesimo anniversario della sua proclamazione a città, avvenuta nel 1979. Tra gli eventi la mostra “Quarant’anni visti dalle pagine de il Cittadino” promossa con la collaborazione del giornale dal Circolo culturale Seregn de la memoria.

A un paio di mesi di distanza dalla data fatidica, quella del 26 gennaio, Seregno festeggerà domenica 31 marzo il quarantesimo anniversario della sua proclamazione a città, avvenuta nel 1979, grazie a un decreto firmato dall’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, in coda a una lunga istruttoria portata avanti dal sindaco dell’epoca Giancarlo Mariani.

Il Cittadino in mostra a Seregno: la pagina del 1983 dedicata alla visita di papa Giovanni Paolo II

Teatro del momento clou delle celebrazioni sarà “L’Auditorium” di piazza Risorgimento. In questo contesto, alle 15.30, a fare da apripista al pomeriggio, il cui programma è stato curato dall’amministrazione comunale, sarà l’inaugurazione della mostra “Quarant’anni visti dalle pagine de “il Cittadino”, promossa con la collaborazione del giornale dal Circolo culturale Seregn de la memoria, cui si deve la riscoperta di una ricorrenza che, senza l’attenzione per ciò che concerne la realtà locale sempre dimostrata da Carlo Perego, avrebbe rischiato di passare sotto silenzio.

I visitatori potranno così ripercorrere idealmente l’arco di questi otto lustri, attraverso la riproposizione per ciascun anno di una pagina del Cittadino, tutte selezionate da Paolo Cazzaniga, presidente dello stesso Circolo culturale Seregn de la memoria, sulla base del contenuto degli articoli. Sotto la lente d’ingrandimento finiranno così in questo viaggio nella memoria, ad esempio, il sequestro di Ambrogio Silva nel 1979, la trionfale visita di Giovanni Paolo II nel 1983, il gemellaggio con Tortona nel 1984, la scomparsa del calciatore Aldo Boffi nel 1987, lo scudetto conquistato nell’hockey su pista dalla Mobilsigla Seregno nel 1991, il decesso di Luca Crippa nel 2002, la notte bianca nel 2006, fino ad arrivare ai giorni nostri, con le vicende giudiziarie che hanno travolto l’amministrazione comunale nel 2017 ed il delitto di Fjoralba Nonaj nel 2018. Alle 16, seguiranno la festa vera e propria per il quarantesimo anniversario, la premiazione di un concorso scolastico sul tema, un intrattenimento musicale con protagonista l’Accademia filarmonica Città di Seregno, diretta da Mauro Bernasconi, nonché un brindisi con una fetta di torta, offerti dal Collegio Ballerini e dal Centro di formazione professionale Pertini.

L’ingresso per il pubblico a questo appuntamento sarà gratuito, con prenotazione dei posti online sul sito www.lauditorium.it. Per informazioni, occorre rivolgersi al servizio comunale cultura di piazza Libertà, al piano terreno di palazzo Landriani-Caponaghi (telefono: 0362 263 541; mail: info.cultura@seregno.info).

© RIPRODUZIONE RISERVATA