Scuola, gli ex studenti al Banfi di Vimercate: dalle onde gravitazionali alla matematica applicata alla cardiologia

La tradizione del Liceo Banfi di Vimercate di proporre incontri di approfondimento sui più svariati temi non si ferma nemmeno in tempi critici. In particolare da anni il Liceo Banfi riaccoglie i suoi ex studenti che con brillanti studi e carriera si stanno facendo strada in tanti ambiti del lavoro e della ricerca universitaria. Il Dipartimento di Matematica e Fisica propone una serie di importanti incontri nei quali i relatori presenteranno in modo divulgativo il percorso e gli esiti delle loro ricerche. Si inizia con Lorenzo Sala, ricercatore presso l’Università degli studi di Trento, che propone giovedì 11 febbraio alle 15.30 una lezione dal titolo “Un osservatorio spaziale per la rivelazione di onde gravitazionali: la missione LISA”. Lorenzo Sala fa parte del gruppo di ricerca dell’European Space Agency “Missione LISA Pathfinder”, che si è occupato della costruzione e del lancio di un osservatorio spaziale per la rilevazione di onde gravitazionali.

A seguire venerdì 12 marzo, sempre alle 15.30, l’incontro con Ludovica Varisco, ricercatrice dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, che terrà una conferenza sull’ultima frontiera della ricerca intorno ai buchi neri. Il ciclo si concluderà mercoledì 24 marzo alle 15.30 con una lezione di Silvia Caligari, ricercatrice dell’Università degli Studi di Pavia che opera nel Dipartimento di Matematica dello stesso ateneo, che proporrà una conferenza sull’applicazione di modelli matematici in cardiologia.

Tutti gli incontri si svolgono online ed è possibile seguirli in diretta streaming. Per ottenere il link all’incontro si prega di inviare una richiesta alla casella mail [email protected]

