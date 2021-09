Sara Mauri, 19 anni: da Besana in Brianza al sogno di “Miss Italia” Il sogno di approdare alla finale nazionale per Sara Mauri, 19 anni di Besana in Brianza, potrebbe essere presto realtà.

Il sogno di indossare la corona di Miss Italia si fa sempre più concreto per Sara Mauri, 19 anni, di Besana in Brianza, che sabato 11 settembre si è classificata sesta alla seconda finale regionale del tour Miss Italia Lombardia 2021, andata in scena ad Arcene, in provincia di Bergamo. Posizione che le è valsa l’accesso alle prossime finali regionali, in programma nel mese in corso.

“Dedico questo risultato alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta e al mio ragazzo Daniel che è venuto a vedermi e ha fatto il tifo per me”, ha raccontato Mauri, dichiarandosi “molto soddisfatta” del risultato ottenuto. “Salire sul palco della seconda finale regionale del tour Miss Italia Lombardia 2021 è stata una grande emozione, soprattutto perché questo è il primo concorso importante a cui partecipo. Ho cercato di tenere a bada l’emozione e di gestire l’ansia. Dopo un po’ mi sono sciolta e sono riuscita a mettermi in gioco - ha aggiunto -. È stato molto gratificante vedermi nelle prime posizioni della classifica. Speravo davvero tanto di passare queste ulteriori selezioni. E ce l’ho fatta. Ora il mio obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile nei prossimi step del concorso”. Sul palco del concorso di bellezza la giovane besanese si è esibita con un assolo di ginnastica artistica, riuscendo a catturare l’attenzione della giuria. Per l’occasione ha sfoggiato un vestito nero, con un inserto vedo non vedo sul ventre. “Ero indecisa tra due vestiti, uno nero e uno rosso. Alla fine li ho acquistati entrambi e all’ultimo ho optato per quello più scuro. Probabilmente, dal momento che mi ha portato fortuna, indosserò lo stesso vestito anche alle prossime finali del concorso. Ma non è da escludere che potrei cambiare idea”, ha anticipato Mauri.

