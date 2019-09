Ritrovato vivo all’alba un cercatore di funghi di Varedo: era scivolato dal sentiero

Le squadre del Soccorso Alpino hanno ritrovato un uomo di 78 anni di Varedo all’alba di lunedì 2 settembre al termine di una notte di ricerche in Valle Brembana: uscito per cercare funghi, è scivolato per un centinaio di metri dal suo cammino. Ferito ma cosciente, è stato trasportato in ospedale.