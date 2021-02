Rimpasto di giunta ad Albiate: Simonetta Vergani e Yuri Volpi nuovi assessori Rimpasto di giunta ad Albiate: il sindaco Giulio Redaelli ha annunciato, con un video domenica 7 febbraio, i nomi dei due nuovi assessori che prendono il posto dei dimissionari Rina Lazzarin e Diego Confalonieri: si tratta di Simonetta Vergani e Yuri Volpi.

Ufficializzati dal sindaco di Albiate, Giulio Redaelli, i nomi dei due nuovi assessori comunali: si tratta di Simonetta Vergani e Yuri Volpi. Subentrano ai dimissionari Rina Lazzarin e Diego Confalonieri.

«Sono persone volenterose e disponibili - dichiara il sindaco (in un video diffuso domenica 7 febbraio) nel definire i due nuovi membri di giunta - mi daranno la certezza di avere fatto una buona scelta e a loro auguro di ben operare nell’ambito amministrativo del nostro paese. Ringrazio l’assessore uscente e l’ex sindaco Diego Confalonieri per la competenza e l’impegno profuso in questi anni di collaborazione proficua. Sono certo che non ci abbandonerà e sarà a disposizione come sempre e potremo contare sulla sua esperienza e sui suoi consigli che certamente non ci farà mancare. Ancora un ringraziamento per chi si prodiga per il bene della nostra comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA