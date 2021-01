Albiate, si dimette anche Confalonieri: doppio rimpasto nella giunta Redaelli Dopo l’addio di Rina Lazzarin ha lasciato anche l’assessore all’urbanistica ed ex sindaco. Il primo cittadino: «Si tratta di una scelta da tempo annunciata, le deleghe non sono ancora state assegnate quindi è prematuro fare i nomi»

Rimpasto di giunta ad Albiate, i nuovi assessori saranno ben due. Dopo l’addio dell’assessore Rina Lazzarin (che ha rassegnato le dimissioni a dicembre 2020 a seguito delle ben note polemiche successive ad un suo intervento in consiglio comunale, ma che ha deciso di restare in consiglio comunale), la giunta comunale di centrodestra registra anche le dimissioni dell’assessore all’urbanistica (ed ex sindaco) Diego Confalonieri.

«Si tratta di una scelta da tempo annunciata- commenta il sindaco Giulio Redaelli -Confalonieri aveva già manifestato in tempi non sospetti il desiderio di rimanere in giunta il tempo necessario per traghettare il passaggio della nuova amministrazione comunale: ci sarà un rimpasto di giunta, le deleghe non sono ancora state assegnate, quindi è prematuro fare i nomi di chi entrerà sia al posto di Confalonieri sia al posto di Lazzarin». La giunta comunale guidata dal sindaco Giulio Redaelli è in carica dalla primavera 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA