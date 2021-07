Piscina di Lissone: ingresso e lettino scontati a chi è un donatore di sangue Iniziativa Avis Lissone con la collaborazione della struttura di via Cilea, la tariffa comprende ingresso e noleggio del lettino. Basterà essere donatori attivi e presentare la tessera Avis in cassa.

Ingresso scontato in piscina a Lissone per tutti i donatori Avis iscritti alle sezioni comunali della Provincia di Monza e Brianza. È la bella (e rinfrescante) iniziativa promossa dall’Avis Lissone per tutti i donatori: quest’estate l’ingresso alla struttura di via Cilea è scontato, grazie ad una speciale collaborazione con i gestori dell’impianto natatorio.

La tariffa comprende ingresso in piscina e noleggio del lettino. Come fare? Basterà presentare la tessera Avis in cassa e tutti i donatori attivi(ovvero che abbiano effettuato una donazione entro due anni) avranno diritto a uno sconto sul prezzo intero. Domenica 18 luglio, inoltre, dalle 10.30 alle 16, alcuni volontari di Lissone saranno presenti in piscina per un evento volto a dare informazioni alle persone riguardo le donazioni di sangue, plasma e piastrine con la possibilità di raccogliere le nuove iscrizioni. Donare fa bene!

© RIPRODUZIONE RISERVATA