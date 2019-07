Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Monza ospedale San Gerardo (Foto by Edoardo Terraneo)

Ospedali, Monza e Desio aperti per ferie: ad agosto chiusure ridotte per i reparti Gli ospedali di Monza e di Desio puntano a mantenere ridotte le chiusure estive e gli accorpamenti dei reparti. Per molte specialità la capacità recettiva non calerà nel mese di agosto.

Gli ospedali di Monza e di Desio puntano a mantenere ridotte le chiusure estive e gli accorpamenti dei reparti. Per molte specialità la capacità recettiva non calerà nel mese di agosto, per altri settori invece l’Asst di Monza ha attuato gli accorpamenti dei reparti.

Piena operatività per i pronto soccorso, per tutto il mese di agosto garantiti i punti prelievo ospedalieri.

Nessuna riduzione a Monza per le Malattie Infettive, la Clinica ematologica, la Medicina I, la Chirurgia II, la Ginecologia, l’Ostetricia, la Cardiochirurgia semi intensiva, la Neurochirurgia, la Neuropsichiatria infantile che lavoreranno al 100% senza riduzione di posti letto. Gli altri reparti lavoreranno con una riduzione dei posti letto di degenza tra il 20 e il 30%.

Nessuna riduzione a Desio per la Chirurgia generale, l’Urologia, l’Ostetricia, la Pediatria e la Patologia neonatale, l’Unità cardio-coronarica, la Psichiatria e la Terapia intensiva.

“Abbiamo lavorato alle chiusure estive partendo dalle liste di attesa ambulatoriali, ma soprattutto di ricovero – sottolinea il direttore generale della Asst di Monza Mario Alparone - tenendo conto del diritto al godimento delle ferie per il personale medico e di supporto, ma anche della necessità di rispondere al bisogno di cura dei nostri utenti, per molti dei quali la complessità delle cure richieste determina la rinuncia alle vacanze estive”.

