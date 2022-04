Ospedale San Gerardo: a Monza nasce la Pelvic Floor Unit L’ospedale San Gerardo di Monza festeggia la nascita dell’Unità del Pavimento Pelvico: la Pelvic Floor Unit nasce nel contesto del reparto di Ginecologia Chirurgica e avvalendosi di strumenti diagnostici come l’urodinamica, l’ecografia del pavimento pelvico 2D e 3D e la cistoscopia.

Fiocco rosa all’ospedale san Gerardo che festeggia la nascita dell’Unità del Pavimento Pelvico. La Pelvic Floor Unit nasce nel contesto del reparto di Ginecologia Chirurgica diretto dal professor Fabio Landoni, accreditato a livello nazionale dall’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica (AIUG) e coordinato dal dottor Matteo Frigerio con l’aiuto della dottoressa Alice Cola, avvalendosi anche delle competenze di diverse figure specialistiche, e di strumenti diagnostici quali l’urodinamica, l’ecografia del pavimento pelvico 2D e 3D e la cistoscopia.

La possibilità di accedere a una infrastruttura e a un team specializzato nelle disfunzioni del pavimento pelvico garantisce alle pazienti la personalizzazione dei trattamenti, tra i quali la riabilitazione del pavimento pelvico, le iniezioni intravescicali di tossina botulinica, le instillazioni vescicali di acido ialuronico, la laserterapia, sino a ricorrere nei casi più complessi a trattamenti chirurgici individualizzati. Il servizio eroga annualmente circa 2500 prestazioni ambulatoriali e un centinaio di procedure chirurgiche. Si può accedere al servizio previa valutazione di necessità da parte del Medico di Medicina Generale.

“La Pelvic Floor Unit della Asst Monza - sottolinea il professor Fabio Landoni - nasce dall’esigenza di offrire alle pazienti con disfunzioni del pavimento pelvico il miglior percorso diagnostico-terapeutico, offrendo un approccio integrato. Le problematiche trattate includono incontinenza urinaria, cistiti ricorrenti, prolasso genitale, lesioni ostetriche sfinteriali, complicanze protesiche genito-urinarie, dolore pelvico cronico, sindrome genitourinaria della menopausa. Il team è costantemente impegnato anche in attività di ricerca scientifica, con numerose pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate”.

In occasione della nascita della Pelvic Floor Unit è stato creato anche un logo identificativo come punto di riferimento per le pazienti. Il nosocomio monzese può vantare ben tre Bollini Rosa ottenuti da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per il biennio 2022-2023 per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile.

