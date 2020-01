Ospedale di Carate Brianza: la prima del 2020 è Agata, nata nel pomeriggio Se Monza ha battuto tutti con la nascita di Sebastiano, all’ospedale di Carate Brianza due bimbe hanno chiuso il primo giorno del 2020: Agata è nata alle 17 dell’1 gennaio.

Se Monza ha battuto tutti con la nascita di Sebastiano diciotto minuti dopo la mezzanotte dell’1 gennaio e undici parti fino a mezzogiorno, all’ospedale di Carate Brianza Agata e Aurora hanno aspettato la seconda metà del pomeriggio per salutare mamma e papà e l’anno nuovo. Anche se Aurora ha avuto davvero troppa fretta e ha preso tutti in contropiede nascendo con un mese d’anticipo. Tempi lunghi in questo spicchio di Brianza: nessuna mamma in travaglio alla mattina del primo giorno dell’anno, una sola nascita il 31 dicembre.

LEGGI Ospedale di Carate Brianza: il nuovo fiocco si fa attendere, riflettori su Aurora

Ospedale di Carate primi nati: Agata Sottocorno nata l'1 gennaio 2020 alle 17, mamma Cristina Veronese e papà Simone Sottocorno di Carate Brianza

(Foto by Signorini Federica)

È Agata Sottocorno quindi la prima nata del 2020 nella maternità caratese: è arrivata alle 17, a termine, per la gioia di mamma Cristina Veronese e Simone Sottocorno, 32 e 34 anni di Carate Brianza. In sala parto il vice direttore dell’unità operativa ostetricia e ginecologia Marco Manni, la collega Annalisa Inversetti e l’ostetrica Camilla Righetti.



Aurora è la “collega di capodanno” nata alle 23.08 ma così di fretta da sorprendere i genitori di Lissone.

Due fiocchi rosa caratesi (tre con l’ultima nata del 2019, un’altra Aurora) per chiudere la giornata che a Desio è stata festeggiata dalla nascita di Gianluca e a Vimercate dall’arrivo di Isabel, entrambi nella tarda mattinata dell’1 gennaio.

Ospedale di Carate primi nati: equipe di turno a capodanno

(Foto by Signorini Federica)

© RIPRODUZIONE RISERVATA