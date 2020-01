Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

MONZA Primo nato Sebastiano da mamma Eleonora Lovison e da papà Gregorio leoni (Foto by Fabrizio Radaelli)

Sebastiano è il primo nato del 2020 a Monza e in Brianza: al San Gerardo undici parti a capodanno È azzurro il primo fiocco dell’anno di Monza e Brianza: è Sebastiano di Desio nato all’ospedale San Gerardo alle 0.18. A Monza undici parti a capodanno, Ludovica ultima nata nel 2019.

È azzurro il primo fiocco dell’anno di Monza e Brianza. All’ospedale San Gerardo Sebastiano Leoni è nato 18 minuti dopo la mezzanotte da mamma Eleonora Lovison di 26 anni e da papà Gregorio di 28, entrambi infermieri e residenti a Desio.

LEGGI Fiocco azzurro all’ospedale di Desio: Gianluca è il primo del 2020, Hiba chiude il 2019



LEGGI



LEGGI

MONZA Primo nato Sebastiano da mamma Eleonora Lovison e da papà Gregorio leoni

(Foto by Fabrizio Radaelli)

«Il parto è andato bene - ha commentato la mamma - Aspettavamo Sebastiano una settimana fa, invece ha deciso di farsi conoscere con l’anno nuovo». Il nuovo nato, di 4 chili e 460 grammi, andrà presto a casa a conoscere il fratellino Giacomo, di un anno e mezzo.



La notte del San Gerardo, però, è stata lunga: sono stati 11 i piccoli a venire alla luce da mezzanotte a mezzogiorno. «Per ora sappiamo che si trattano di tre maschi e di tre femmine - ha spiegato il personale operativo nei reparti di ostetricia e neonatologia gestiti dalla Fondazione per il bambino e la sua mamma - per conoscere gli altri, aspettiamo che salgano dalla sala parto».

MONZA Ultima nata Ludovica da mamma Giorgia citterio e da papà Davide perrotta

(Foto by Fabrizio Radaelli)

L’ultima nata del 2019 è stata invece una femmina. Ludovica, 2 chili e 950 grammi, ha conosciuto mamma Giorgia Citterio, ingegnere edile di 32 anni, e Davide Perrotta, metalmeccanico di 35, alle 22.52 della notte di San Silvestro.

«La sua nascita era prevista per il 4 gennaio - hanno raccontato i genitori, di Seregno - invece Ludovica, nostra prima figlia, è arrivata qualche giorno prima: ora dorme tranquilla».



Sono stati 2.534 i nuovi nati al San Gerardo nel corso del 2019: «Numeri in crescita rispetto all’anno scorso - spiegano le ostetriche - visto che il 2018 sono nati circa 2.300 bimbi». Al lavoro in sala parto durante la lunga notte di Capodanno cinque ostetriche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA