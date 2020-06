Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Nova Milanese: invita dei ragazzi a indossare la mascherina, passeggero del bus picchiato a sangue Uomo picchiato sull’autobus a Nova Milanese. Gli aggressori, un gruppo di ragazzi, sono fuggiti. Indagano i carabinieri. Il passeggero ferito, un 42enne, trasportato all’ospedale di Desio, ha riportato la frattura del setto nasale e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico

Aveva invitato alcuni ragazzi saliti sul bus della linea Z205, a Nova Milanese, a indossare la mascherina sanitaria, il passeggero 42enne aggredito con violenza e trasportato d’urgenza all’ospedale di Desio nella tarda mattinata di lunedì 22 giugno. Attorno alle 11.30 un gruppetto di ragazzi era salito alla fermata di via Veneto, lungo la Monza-Saronno, rifiutando di indossare la protezione facciale nonostante i reiterati inviti del conducente.

In base alla ricostruzione fatta da altri passeggeri a carabinieri ed agenti della polizia locale giunti sul posto, uno dei passeggeri si è permesso di invitarli ad indossare le mascherine altrimenti l’autista non sarebbe ripartito. Queste parole sono bastate a scatenare la furia dei giovani, che lo hanno preso d’assalto e lo hanno colpito a più riprese anche al volto. Quando sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, gli aggressori erano già scesi dal mezzo e avevano fatto perdere le loro tracce.

I carabinieri stanno ora indagando per individuare i fuggitivi, probabilmente residenti in zona. Una ambulanza dei Volontari di Vimercate ha soccorso l’uomo che nel frattempo aveva perso diverso sangue nella colluttazione. E mentre il personale si occupava di sanificare il mezzo prima che potesse riprendere il suo percorso, è stato condotto all’ospedale di Desio dove è stato medicato e sarà operato per la ricomposizione della frattura al setto nasale.

