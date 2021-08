Musica, tradizione, street food e bancarelle: a Macherio c’è la festa patronale È tutto pronto a Macherio per l’edizione 2021 della festa patronale. Ci saranno musica, tradizione, street food e bancarelle.

I riti religiosi della tradizione, animazioni per bambini, mostre, ed ancora serate di musica dal vivo, street food e bancarelle, rappresentazioni teatrali. Tutto pronto per la 40esima edizione della festa patronale di Macherio che animerà il paese brianzolo dal 26 al 30 agosto prossimi grazie ad un calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale e dalla Parrocchia. Il via agli appuntamenti giovedì 26, quando alle 21, in chiesa parrocchiale si terrà la santa messa concelebrata dai sacerdoti della comunità pastorale, presieduta dal parroco don Ivano. Tra sabato 28 e lunedì 30 agosto, il clou della patronale col parcheggio del mercato cittadino che sarà fulcro di appuntamenti tra buon cibo e musica per tutte e tre le giornate. Lì, infatti, dalle 10 alle 24, sarà attivo lo Street Food e sarà allestito il palco per ospitare tre serate (dalle 21) di musica dal vivo (sabato 28 tributo a Vasco, domenica 29 tributo ai Queen e lunedì 30 tributo agli 883).

Sabato 28, alle 10, letture animate per bambini nel cortile della biblioteca. Sempre in Curt del Cagnat, ma alle 17, sarà inaugurata la mostra dell’associazione Imaginaria, aperta sino a lunedì 30. Domenica 29, festa di San Cassiano, alle 10.30 santa messa solenne presieduta da don Tommaso De Carlini nel quinto anniversario di sacerdozio. Al termine, sul sagrato della chiesa, l’amministrazione comunale premierà come da tradizione il cittadino benemerito. In via Milano, saranno presenti bancarelle hobbisti e sapori. In serata, in chiesa parrocchiale, sacra rappresentazione teatrale. Lunedì 30, alle 10.30, santa messa presieduta da don Massimo Donghi. Nel pomeriggio, affidamento dei bambini al santo patrono, seguirà merenda.

