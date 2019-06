Monza, via Manzoni chiusa per due mesi: il silenzio in centro, le code intorno - VIDEO VIDEO - Da lunedì ruspe in azione in via Manzoni a Monza per rifare l’asfalto: traffico off limits, deviazioni, inversioni di marcia e code in via Appiani e via Prina. Lavori fino al 20 agosto.

Da lunedì ruspe in azione in via Manzoni a Monza per rifare l’asfalto: traffico off limits, deviazioni e inversioni di marcia. Lavori fino al 20 agosto.

In via Prina e via Volta c’è il vigile che conta le auto appena scatta il verde all’incrocio con via Parravicini. Un concerto di clacson di tanto in tanto. Pedoni e ciclisti che approfittando della coda attraversano con il rosso. In via Manzoni il silenzio è surreale, dalla strada si sentono persino le tazzine posate su un bancone di un bar.

Monza Cantiere via Manzoni via Parravicini

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Fino al 20 agosto, quindi per 2 mesi il tratto di via Manzoni dall’incrocio con via Cavallotti fino a quello con via Missori resterà off limits: gli operai, prima di riposizionare l’asfalto, dovranno anche rimuovere 35 centimetri di fondo e sottofondo. Da via Missori a via Zucchi, invece, la circolazione verrà bloccata solo per alcune notti per consentire il rifacimento del tappetino superficiale. Oltre alla carreggiata l’impresa che ha ottenuto l’appalto dal Comune per 350.000 euro rifarà i marciapiedi.

Con il cantiere in corso, queste le deviazioni: per raggiungere via Appiani si può utilizzare l’anello formato dalle vie Visconti, Lecco, Cantore e Boccaccio. Invertito appunto il senso di marcia di via Parravicini utilizzata anche dagli autobus diretti verso San Biagio. Via San Gottardo è a senso unico verso via Cavallotti a partire dalla rotonda all’altezza di via Col di Lana: un provvedimento per dare uno sfogo ai pullman diretti verso la stazione. I passeggeri dovranno prestare attenzione alle deviazioni dei tragitti e alla comparsa delle fermate provvisorie: in centro le linee torneranno in via degli Zavattari.

Monza Cantiere via Manzoni

(Foto by Fabrizio Radaelli)

