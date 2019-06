Monza, non solo via Manzoni: da lunedì asfalto nuovo in via Rosmini

Non solo via manzoni. Cinque giorni di passione per chi deve passare da via Rosmini a Monza a partire da lunedì 17 giugno per i lavori di riasfaltura attesi da anni nella strada che passa a fianco degli impianti sportivi del rugby. Tutti i cantieri in città.