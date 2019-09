Monza: ipotesi Candy Arena per i live di X Factor 13 Dovrebbe essere una questione di ore la conferma dell’arrivo di X Factor 13 alla Candy Arena di Monza. Perso il teatro Ciak che ha ospitato le ultime edizioni, la produzione della trasmissione ha preso contatti con Vero Volley e Comune.

Dovrebbe essere una questione di ore la conferma dell’arrivo di X Factor 13 alla Candy Arena di Monza. Il talent di Sky è alla ricerca di una casa dopo la dichiarazione di inagibilità e il sequestro del teatro Ciak di Milano che ha ospitato le ultime edizioni. Ripartito con le Audizioni e in attesa dei Bootcamp, la trasmissione ha bisogno di trovare presto una sistemazione per la fase finale in diretta al via il 24 ottobre.

Quella sistemazione potrebbe essere l’impianto di viale Stucchi a Monza. Le prime indiscrezioni via social, amplificate da un articolo del Corriere della Sera, darebbero in dirittura d’arrivo la trattativa tra la società Vero Volley che ha in gestione il palazzetto, la Freemantle che produce la trasmissione e il Comune di Monza, che dovrebbe avere l’ultima parola su tutta l’operazione. Si tratterebbe dei Live show fino alla finale in programma a metà dicembre.

Volley X Factor post su easy Monza sabato 21 settembre

Da chiarire la destinazione delle squadre di pallavolo del consorzio Vero Volley: il team maschile di Superlega e la Saugella di serie A1 femminile, che proprio in quei giorni ricominceranno i rispettivi campionati, ma soprattutto l’esercito delle squadre giovanili. Per la massima serie l’ipotesi per gli uomini è di andare a giocare a Busto Arsizio, per le donne è a Cinisello Balsamo oppure Desio.

Monza la Candy Arena: il palazzo dello sport in viale Stucchi

