(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Polizia locale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, incidente tra un'auto e una moto in viale Sicilia: grave una ragazza di 22 anni

È una ragazza di 22 anni ad avere avuto la peggio in un incidente stradale avvenuto nella mattina di domenica 4 agosto a Monza, in viale Sicilia. Viaggiava su una motocicletta con un ragazzo di 24 anni nel tratto tra il Malcantone e la rotatoria di viale Stucchi quando il mezzo ha impattato con violenza contro un’auto, sembra, impegnata in una manovra. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme a tre ambulanze e l’automedica. È successo poco dopo le 9.30.

La ventenne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Il ragazzo è stato soccorso e portato in verde all’ospedale di Vimercate.

