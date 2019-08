Incidenti mortali a Seveso e Varedo: due motociclisti vittime di automobilisti ubriachi, due arresti Due incidenti mortali nella notte in Brianza e due arresti per guida in stato di ebbrezza: le vittime sono motociclisti coinvolti in gravi incidenti a Seveso e a Varedo.

Un bilancio tragico della notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto in Brianza. In due distinti incidenti stradali poco dopo la mezzanotte, a Seveso e a Varedo, sono morti due motociclisti investiti da auto condotte da automobilisti risultati poi ubriachi e infine arrestati.

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno proceduto intorno alle 5 nei confronti dell’uomo di 55 anni, operaio residente a Meda e incensurato, che a mezzanotte e mezza a Seveso ha provocato l’incidente in cui ha perso la vita un 65enne di Seveso che viaggiava su una Harley Davidson con la moglie. È successo in via Vignazzola all’incrocio con via Cavalla: l’automobilista era alla guida di una Renault Clio e avrebbe svoltato a sinistra senza dare la precedenza alla moto in arrivo. Per Matteo Castelli, classe ’54 e residente a Seveso, la situazione è apparsa subito gravissima: è deceduto all’ospedale Niguarda di Milano dove era stato trasportato in elisoccorso in codice rosso.

Grave, ma non sarebbe in pericolo di vita, la donna che viaggiava con lui trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza e ricoverata in osservazione.

Oltre alle ambulanze sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Seveso che hanno sottoposto l’automobilista all’alcol test: aveva un tasso di alcol di 2,35 grammi, ben oltre i limiti di legge (0,5). L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Pochi minuti prima, un altro incidente mortale a Varedo. La vittima è un uomo di 69 anni residente a Solaro: l’allarme è scattato intorno alle 0.15, l’uomo era in scooter in via Umberto I quando una macchina in arrivo dalla direzione opposta ha invaso la corsia, investendolo in pieno. L’uomo alla guida, 45 anni e di nazionalità rumena, è risultato positivo all’alcol test ed è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Desio.

