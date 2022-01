Monza e Brianza: Luca Santambrogio nuovo presidente dell’Unione Province Lombarde Il presidente della Provincia di Monza e Brianza eletto alla guida dell’Unione Province Lombarde, l’associazione che rappresenta gli enti a livello regionale.

Il sindaco di Meda e presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogio è il nuovo presidente di Upl – Unione Province Lombarde: è stato eletto all’unanimità e per proclamazione dagli 11 presidenti delle Province, riuniti venerdì 21 gennaio a Milano per il consiglio direttivo di Upl nella sede della Città metropolitana.

L’Upl è l’associazione che rappresenta a livello regionale e poi nazionale gli enti lombardi “ed ha il compito di promuovere e potenziare, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna Provincia, la loro attività e di rappresentarne le istanze politiche e programmatiche”.

Santambrogio succede a Vittorio Poma, presidente della Provincia di Pavia, che ha guidato l’associazione dal 2018. «Ringrazio tutti i presidenti per la fiducia e per avermi scelto come loro rappresentante in questo momento in cui abbiamo l’occasione storica di rilanciare l’istituzione Provincia - ha detto il brianzolo - . Ci sono, finalmente, dopo anni di tagli e mancato riconoscimento tanti segnali incoraggianti che ci danno nuova energia per affrontare le sfide e le occasioni che il Pnrr apre ai nostri territori. Chiediamo, pertanto, con forza di andare avanti con il percorso della riforma che renderà le Province di nuovo pienamente operative ed efficaci sia nei singoli territori, sia su scala nazionale».

L’impegno, ha aggiunto, è verso Regione Lombardia, «per presentare tutte le istanze di questa assemblea che da oggi rappresento, e chiedere di continuare a fare squadra con noi per riottenere quello che la famigerata legge Delrio ci ha tolto. Salviamo solo due aspetti: l’assemblea dei sindaci e la nuova mission di Casa dei Comuni, che ci ha permesso in questi anni di rispondere ai bisogni dei nostri Comuni con servizi efficienti ed innovativi».

Vicepresidenti sono Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo e Paolo Mirko Signoroni, presidente della Provincia di Cremona.

