Mobilità più sostenibile a Monza: «Partiti i lavori per la ciclabile Brumosa, nuove rastrelliere in città» A Monza partiti i lavori per la realizzazione della pista ciclabile Brumosa, collegamento con Brugherio, e in arrivo nuove rastrelliere con 160 stalli.

Prove di mobilità più sostenibile a Monza. Sono partiti lunedì mattina i lavori per la pista ciclabile Brumosa, che collegherà Monza a Brugherio in sicurezza. Lo ha fatto sapere il sindaco Dario Allevi nel quotidiano aggiornamento sulla situazione in città durante i mesi dell’emergenza coronavirus.

La gara era stata aggiudicata a novembre 2019 con partenza dei lavori prevista entro l’inizio di quest’anno. Il progetto invece risale almeno al 2016, l’acronimo sta per “Brugherio Monza Sostenibilità Ambientale”. La pista partirà da via Buonarroti (monzese e brugherese) e proseguirà in via Monza, nell’area verde tra le vie Turati e Cajani, via Virgilio. L’intervento prevede un’appendice a San Damiano dove il percorso sarà disegnato tra le vie Adda e monsignor Maggi.

Ma non è l’unica novità per Monza: in arrivo anche nuove rastrelliere.

«Sono partiti questa mattina i lavori per realizzare la pista ciclabile Brumosa che da via Buonarroti collegherà Monza a Brugherio, grazie a un progetto già finanziato attraverso i fondi sociali europei - ha scritto il sindaco - Intanto abbiamo cominciato nei giorni scorsi ad installare le nuove rastrelliere per le bici in città, per un totale di 160 stalli di sosta in più».

Si troveranno nelle vie Cortelonga, Solera, Bergamo, Grigna, Volta e viale Elvezia; nelle piazze Citterio, San Paolo, San Pietro Martire, Grandi, Indipendenza e Largo Mazzini; all’ ospedale San Gerardo.

«Dopo il bando per il noleggio dei monopattini e il cantiere già avviato per la ciclabile di via Borgazzi aggiungiamo così nuovi tasselli al nostro piano di mobilità sostenibile che, passo dopo passo, stiamo realizzando per Monza», fa sapere ancora il sindaco.

I lavori di realizzazione della pista ciclabile che da via Borgazzi porterà fino a Bettola, ai confini di Cinisello Balsamo e hub delle linee 1 e 5 della metropolitana, sono iniziati nei giorni scorsi. Un intervento inserito nel progetto “MOBISCUOLA - Monza in Bici a Scuola e al Lavoro”, che prevede lavori complessivi per circa 300.000 euro ed è finanziato al 60% da un contributo ministeriale e per la restante parte da fondi comunali.

