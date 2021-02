Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Menù della tradizione lombarda firmato don Gnocchi di Carate: tutti a tavola Appuntamento per pranzo, il 6 marzo, al ristorante didattico Saporinmente di piazza Risorgimento 1. La preside: «elaborato un menù in grado di esaltare le eccellenze eno-gastronomiche del territorio attraverso un’interpretazione innovativa». Costo: 35 euro. Prenotazione: liceodongnocchi.eu.

Attingendo da materie prime e ricette fortemente territoriali, torna il gourmet in tavola. A servirlo è la classe 5B dell’istituto alberghiero don Gnocchi di Carate Brianza, che sabato 6 marzo servono un pranzo con menù della tradizione lombarda. La location è il ristorante didattico Saporinmente (piazza Risorgimento 1). La classe “ha pensato per voi un menù ispirato alla tradizione della Lombardia - spiega la preside Tiziana Villa -. Dalla ricerca sulle tipicità della nostra terra, abbiamo elaborato un menù in grado di esaltare le eccellenze eno-gastronomiche del territorio attraverso un’interpretazione innovativa delle classiche preparazioni della cucina lombarda”.

Il menù prevede Mondeghili di vitello della macelleria Sala di Villa Raverio (Besana), crema di piselli e savarin di patata duchessa; risotto ai funghi pioppini mantecato al formaggino di Montevecchia di Galimberti Massimo di Seregno; cassœula con polenta gialla; cbrisolona, zuppa di crema alla vaniglia e gelatina di frutti rossi. Il vino in abbinamento è dell’enoteca Cattaneo di Carate. Costo: 35 euro. Prenotazione: liceodongnocchi.eu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA