Meda, raddoppia il parco Beretta Molla nel quartiere Polo: ciclabile fino alle scuole, sport e due aree cani

Raddoppia con il secondo lotto il parco Beretta Molla nel quartiere del Polo, a sud di Meda: in arrivo una pista ciclabile fino alle scuole; un campo polifunzionale per basket e calcetto; due aree cani (differenti in base alla taglia degli animali).