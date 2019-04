Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Matteo Salvini inaugura la nuova Questura di Monza e Brianza - FOTO e VIDEO Inaugurazione della nuova Questura di Monza e Brianza, la prima, in via Montevecchia lunedì 15 aprile: un momento atteso dalla Provincia da una decina d’anni e arrivato alla presenza delle autorità locali e del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Inaugurazione della nuova Questura di Monza e Brianza, la prima, lunedì 15 aprile: un momento atteso dalla Provincia da una decina d’anni e arrivato alla presenza delle autorità locali col sindaco Dario Allevi in testa e del ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha ricevuto gli onori delle forze di Polizia. In via Montevecchia presenti il padrone di casa, il nuovo questore Michele Sinigaglia, il nuovo prefetto brianzolo Patrizia Palmisani, il presidente della Provincia Roberto Invernizzi, il capo della polizia Franco Gabrielli, il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala. L’arciprete del Duomo, monsignor Silvano Provasi, ha benedetto la nuova struttura.

«In Brianza per la mafia spazio non ce n’è». Il ministro Matteo Salvini ha concluso così il suo intervento all’inaugurazione della nuova Questura di Monza e Brianza. Salvini ha ricordato che sul territorio ci sono 400 immobili sequestrati alla malavita e che «una bella giornata, farà piacere al 99,9% dei brianzoli e meno allo 0,01% che sa che avrà la vita ancora più difficile».

