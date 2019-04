Nuova questura di Monza e Brianza: le interviste a Allevi, Invernizzi e Capitanio

Il sindaco Dario Allevi, il presidente della Provincia Roberto Invernizzi e l’onorevole brianzolo della Lega Massimiliano Capitanio commentano una giornata storica per Monza e per la Brianza con l’inaugurazione della nuova Questura di via Montevecchia e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

«Finalmente completiamo le dotazioni del pacchetto sicurezza nella terza città della Lombardia. Si tratta di presìdi di intelligence assolutamente necessari per una città come la nostra, di un territorio che conta quasi 900mila abitanti, in un contesto in continua evoluzione che richiede professionalità sempre più specializzate», ha detto il sindaco che ha speso parole anche sul “pacchetto giustizia” e sull’impegno del governo sul tribunale.

«Deve essere un punto di partenza di una Provincia che merita, che dà grandissimo contributo a livello di sistema», ha detto Invernizzi. «Avere certificato che la provincia di Monza è nell’agenda delle priorità del governo è un segnale di speranza e di lavoro» ha commentato Capitanio. (interviste di Chiara Pederzoli e Roberto Magnani)



Chiara Pederzoli

