Monza: l'inaugurazione della nuova Questura col ministro Salvini

Inaugurazione della nuova Questura di Monza e Brianza in via Montevecchia a Monza lunedì 15 aprile: un momento atteso dalla Provincia da una decina d'anni e arrivato alla presenza delle autorità locali e del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha ricevuto gli onori delle forze di Polizia. L'arciprete del Duomo, monsignor Silvano Provasi, ha benedetto la nuova struttura. (immagini di Roberto Magnani)

LEGGI Monza, il nuovo questore: «Centro e periferie, sicurezza per tutti»

GUARDA Le foto dell’inaugurazione della Questura

Chiara Pederzoli

Altri articoli