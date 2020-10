Maltempo, rinviati l’evento con Pizzaut e Mille chitarre in piazza Rinviate per maltempo la serata in piazza Carrobiolo con Pizzaut (sabato) e le Mille chitarre in piazza (domenica) del calendario della Monza Music Week.

L’atteso appuntamento con il pizzautobus di Pizzaut, organizzato da Monza Family, era in programma sabato sera in piazza per promuovere il progetto di inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico. Ma le previsioni del weekend, anche se la serata dovrebbe essere asciutta, non sono state amiche: l’evento è stato rinviato a data da destinarsi che verrà comunicata una volta stabilita.



Confermati gli eventi “sorRISO contro la SLA” che per il quinto anno propone risotti - per l’occasione da asporto o a domicilio - per raccogliere fondi da devolvere alla ricerca e Ville Aperte in Brianza.

