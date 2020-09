Monza Music Week: la Verdi in duomo per le vittime del Covid e la nuova facciata ristrutturata Monza Music Week al via il 3 ottobre per la quarta edizione. Fino all’11 ottobre un calendario di eventi ad ampio spettro: dalle Mille chitarre, al Music Corner. Fino al concerto speciale dell’Orchestra Verdi nel duomo per le vittime del Covid in città e celebrare la nuova facciata restaurata.

Un appuntamento speciale con l’Orchestra Verdi nel duomo di Monza sabato 10 ottobre per ricordare le vittime del Covid-19 in città tra gli eventi speciali della Monza Music Week al via il 3 ottobre per la quarta edizione.

Il taglio del nastro in Galleria civica con la mostra «Tutte le note della musica», dove la fotografia incontra la musica. Poi eventi fino all’11 ottobre con un programma ad ampio spettro.

«La “Monza Music Week” apre una finestra sulla musica che, come diceva Ferruccio Bosoni, è “aria sonora” - commenta il sindaco Dario Allevi - L’obiettivo è far uscire le note musicali dagli spazi consueti per far vivere le piazze, le strade e gli altri luoghi della città dove si possa ascoltare musica di qualità con eventi per un pubblico sempre più ampio: dagli appassionati ai curiosi, dalle famiglie ai bambini».

La mostra fotografica «Tutte le note della musica» (inaugurazione sabato 3 ottobre alle 18) e potrà essere visitata fino a domenica 25 ottobre da martedì a venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

E poi c’è la musica. In programma il secondo appuntamento, domenica 4 ottobre, con ”Mille chitarre in piazza”, il maxi raduno di chitarristi che suoneranno e canteranno insieme brani dei più famosi cantautori italiani. Può intervenire chiunque, il professionista e il dilettante, non ci sono limiti di età o di bravura e la partecipazione è libera e gratuita per tutti. Il pomeriggio si apre alle 14.30 con l’esibizione degli «Shooter», dalle 15.30 prove generali e alle 16.30 il concerto collettivo. Il format è stato adattato per rispettare le normative relative al contenimento del COVID-19 con la predisposizione di 200 postazioni per i musicisti, percorsi di entrata e uscita dalla piazza e controlli all’ingresso dell’area. Iscrizione obbligatoria su www.millechitarre.com.

«Anche l’edizione di quest’anno – spiega l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo – propone un calendario di appuntamenti ricco ed eterogeneo che prevede sia l’esibizione di artisti professionisti e semplici appassionati che il coinvolgimento diretto del pubblico. Per una settimana le iniziative trasformeranno Monza nella “città della musica”, un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. Siamo, inoltre, particolarmente contenti di ospitare l’Orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi” che regalerà alla città un emozionante concerto nel nostro splendido Duomo».

Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 18, il protagonista è il pianoforte con «Street Pianos» e con la «Maratona pianistica».

In piazza Duomo, piazza Roma, piazza Centemero e Paleari e piazza San Pietro Martire quattro pianoforti saranno a disposizione di tutti i pianisti - dilettanti e professionisti - che potranno provarlo e improvvisare dei mini concerti.

La Maratona pianistica, invece, si “corre” ai Musei Civici - Casa degli Umiliati (via Teodolinda, 4) dalle 10 alle 18: nel suggestivo chiostro del museo i pianisti si alterneranno senza sosta al piano per otto ore accompagnando il pubblico lungo un percorso musicale strutturato per temi.

Sempre sabato 10 ottobre nel giardino della Biblioteca Cederna (via Zuccoli 16) si comincia alle 10.30 con una lettura liberamente tratta da “S’alza il vento” di Anna Paolini, illustratrice bolognese che suggerisce una possibile identificazione tra le vicende del mondo interiore e l’alternarsi delle stagioni.

A seguire “Ribelli della musica classica”, un libro in cui il musicista James Rhodes racconta i geni ribelli della musica classica: da Bach a Mozart, da Beethoven a Chopin, da Schubert a Rachmaninov e Ravel. Infine un laboratorio creativo a suon di musica per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria (tel. 039 2020237, email: [email protected]).

Il sabato si conclude con due performance live. Alle 20.30 in duomo l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, diretta dal maestro Ruben Jais sarà protagonista del concerto che festeggia la nuova facciata svelata dopo i lavori di ristrutturazione. In scaletta l’Exsultate Jubilate di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia n.7 di Ludwig van Beethoven, nell’anno del duecentocinquantesimo anniversario dalla nascita, e un brano dedicato alle vittime monzesi del Covid. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

«Sarà un concerto capace di toccare le corde profonde del nostro animo, unendo in una simbolica preghiera in musica la bellezza della nuova facciata del Duomo e il dolore per la scomparsa dei nostri concittadini, vittime del maledetto virus», ha dichiarato il sindaco.

Alle 21 il Teatro Binario 7 (via Turati, 8) ospita “L’Orient Express in musica”, un viaggio musicale che segue le tappe del famoso treno che alla fine dell’Ottocento collegava Parigi Gare de l’Est a Costantinopoli. Sul palco Camilla Barbarito (voce), Ivo Barbieri (basso), Raffaele Kohler (tromba), Victoria Ivanova (danza), Fabio Marconi (chitarra, bombardino) Nadio Marenco (fisarmonica), Alberto Pederneschi (percussioni) e Martino Pellegrini (violino). Prenotazione obbligatoria e ingresso a pagamento (intero 12 euro, ridotto 10 euro e minorenni 6 euro). Info: tel. 039 2027002, email: [email protected].

Domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 19, piazza Roma diventa una location inedita per esecuzioni live di ogni genere musicale con un Music corner che mette a disposizione di solisti e band una postazione per esibirsi sotto l’arengario. Iscrizioni: [email protected].

Infine per tutta la settimana della Monza Music Week tutte le Biblioteche del Sistema Urbano propongono l’iniziativa “Musica tra le pagine” con aree dedicate all’evento in cui sarà possibile prendere in prestito libri dedicati al mondo della musica.

