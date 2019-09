Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone, vigili in borghese dopo le segnalazioni dei residenti: minorenne denunciato in piazza La Pira Si è chiusa con la denuncia di un minorenne una operazione in borghese della polizia locale di Lissone in piazza La Pira. Era scattata in seguito alle segnalazioni dei residenti.

Si è chiusa con una denuncia una operazione in borghese della polizia locale di Lissone in piazza La Pira. Nei guai un 17enne di origine marocchina, residente a Seregno, responsabile di detenzione di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e per aver fornito false generalità.

L’operazione è andata in scena a inizio settimana in seguito alle numerose segnalazioni, nel periodo estivo, di schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica. La situazione era già stata monitorata con le telecamere di videosorveglianza nella vicina area della stazione.

L’intervento degli agenti di polizia locale del comandante Longobardo è avvenuto al termine di un sopralluogo effettuato con i residenti, concordato dopo un incontro in Comune con il sindaco Concettina Monguzzi.Gli agenti in borghese hanno fermato il minorenne dopo un breve inseguimento a piedi e una colluttazione: il diciassettenne era già stato denunciato a Seregno per detenzione e spaccio di stupefacenti. Anche questa volta aveva con sé una piccola quantita di hashish e ulteriori accertamenti all’ospedale di Monza hanno confermato la positività a alcol e oppiacei.

“Il presidio della Stazione ferroviaria e delle aree limitrofe prosegue con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine del territorio, con l’obiettivo di dare riscontro alle sollecitazioni che ci giungono dalla cittadinanza – afferma il sindaco Concettina Monguzzi – Colgo l’occasione per ringraziare i cittadini che hanno dimostrato spirito collaborativo nella risoluzione congiunta di alcune problematiche. Anche insieme a loro, stiamo individuando soluzioni che possano risolvere il problema della permanenza di compagnie di ragazzi all’interno di piazza La Pira, racchiusa dalle abitazioni”.

