Lissone, nella notte sfide tra auto come in autodromo Lo denunciano i residenti della zona di via Giotto a Lissone, che si lamentano anche di danneggiamenti alle macchine in sosta e vandalismi all’arredo urbano. Tutte segnalazioni condensate in un esposto

Gare d’auto nel cuore della notte, vandalismi all’arredo urbano e danneggiamenti alle auto in sosta, schiamazzi sino alle prime luci dell’alba: dalle vie Giotto, Rubens e Cimabue parte un esposto indirizzato al Prefetto di Monza, carabinieri, Polizia Locale e Comune di Lissone. I residenti, esasperati da una situazione definita allarmante e che tra il venerdì e la domenica tiene svegli la notte, in settimana si sono riuniti per decidere quali azioni intraprendere dopo aver già segnalato i fatti in passato. “Ci siamo trovati martedì 22 ed abbiamo deciso di formalizzare un esposto - spiega il residente portavoce - abbiamo raccolto le firme e a breve, questione di giorni, presenteremo un esposto alle autorità”.

I residenti spiegano che negli orari di apertura e chiusura di una nota discoteca della zona, “nelle vie, Giotto, Cimabue, Sala e Rubens, vige una situazione di assoluto disturbo della quiete pubblica e del riposo notturno” aggiungendo che “in almeno due notti a settimana, quelle che cominciano con il venerdì ed il sabato, i clienti del locale che si apprestano ad entrare e soprattutto si riversano all’uscita, provocano forti schiamazzi tra le 2.30 e le 4 del mattino, oltre all’uso indiscriminato, inutile e continuativo di clacson”. I firmatari precisano che “questa situazione è ben avvertibile sia all’interno del parcheggio del locale, sia nelle vie adiacenti” e segnalano inoltre “l’abbandono di bottiglie di birra in vetro lungo i marciapiedi, danneggiamenti alle auto parcheggiate, oltre ai danneggiamenti delle aree verdi”. Una situazione che, riferiscono, “si perpetra ormai da anni ed è diventata ancor più insostenibile in questi mesi”. Per questo motivo, oltre a denunciare la situazione chiedono alle autorità competenti “un intervento deciso finalizzato a ristabilire le più elementari regole di convivenza civile, tramite un presidio puntuale durante quei giorni e quelle ore indicati, per restituire agli abitanti dell’area interessata il diritto di poter riposare tranquillamente la notte”.

Questi i contenuti dell’esposto, nel frattempo il quartiere vive un incubo notturno. Se il divertimento e lo svago dei ragazzi deve essere garantito, non risulta però tollerabile il fatto che alcuni giovani, alle 2 come alle 4 e mezza del mattino, inscenino gare d’auto, producendo schiamazzi lungo le vie (in particolare via Giotto), imprecando contro tutti e tutto.

«Se cerchiamo di intervenire, riceviamo solo insulti» spiegano i residenti che si dicono preoccupati ed esasperati. C’è chi, fanno sapere, ha messo in vendita la casa perché deciso a trasferirsi in un’altra zona di Lissone, se possibile, o in un’altra città. Se di notte la zona è preda di urla e vandalismi, alla mattina si scorgono le conseguenze: cartacce, bottiglie e quant’altro nei giardini, segnaletica divelta, panchine danneggiate.

«Purtroppo oltre agli schiamazzi notturni, ci ritroviamo auto rigate, danneggiate, panchine e cestini dei rifiuti che nei giardini vengono vandalizzati - spiega il portavoce- tutto questo non è ammissibile. Eppure, nonostante le continue segnalazioni, la situazione è sempre uguale. I carabinieri di Lissone hanno effettuato dei sopralluoghi e degli interventi, ma evidentemente non basta.I ragazzi inscenano gare notturne con le auto -sottolinea - corrono a forte velocità per l’isolato per poi raggiungere via Elvezia. Il rischio è alto. Purtroppo ci sentiamo abbandonati, nell’ultimo anno la situazione è peggiorata molto, è degenerata. Non ce la facciamo più”.

