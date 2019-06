Lissone: incidente via Caravaggio-Mazzini (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone, incidente stradale in via Mazzini: un’auto si ribalta Sono stati attivati in codice rosso i soccorsi per l’incidente che giovedì mattina a Lissone ha coinvolto due auto, con il ribaltamento di una delle due. È successo poco prima delle 9 in via Mazzini all’incrocio con via Caravaggio.

Sono stati attivati in codice rosso i soccorsi per l’incidente che giovedì mattina a Lissone ha coinvolto due auto, con il ribaltamento di una delle due. È successo poco prima delle 9 in via Mazzini all’incrocio con via Caravaggio. Molto violento l’urto tra le utilitarie, condotte da due donne di 38 e 43 anni, tanto che una ha finito la sua corsa a ruote all’aria. Apprensione per le sorti della donna al volante: oltre ad ambulanza e automedica, sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale che si è occupata di rilevare l’incidente e governare il traffico. All’origine sembra esserci una mancata precedenza. La situazione si è ridimensionata col passare dei minuti con danni alle auto e tanto spavento. Feriti trasportati in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’incrocio è stato già teatro di incidenti e segnalato per la pericolosità.

Lissone: incidente via Caravaggio-Mazzini

(Foto by Gianni Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA