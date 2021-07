Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

La sanificazione di un mezzo della Croce Verde di Lissone (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone: emergenza Covid, 210mila euro di contributi a 39 associazioni locali Alla somma si aggiunge un contributo specifico di quasi 90mila euro assegnato alla Croce Verde Lissonese per l’acquisto di due nuovi mezzi da destinare a servizi sociosanitari.

È di oltre 210mila euro la somma relativa ai contributi comunali straordinari stanziati dal Comune di Lissone a favore di 39 associazioni del territorio colpite dall’emergenza sanitaria. Cui si aggiunge un contributo specifico di quasi 90mila euro assegnato alla Croce Verde Lissonese per l’acquisto di due nuovi mezzi da destinare a servizi sociosanitari.

È quanto ha stabilito la giunta prendendo atto di una graduatoria stilata da una Commissione tecnica: deliberato lo stanziamento dei contributi straordinari per le associazioni culturali, sociali e sportive del territorio come sostegno all’attività in considerazione dell’emergenza pandemica.

La scelta fa seguito al provvedimento del 28 dicembre 2020 col quale era stato pubblicato un bando straordinario per il riconoscimento di contributi alle associazioni locali.

Numerosi sono stati i sodalizi attivi a livello locale che hanno presentato domanda per ottenere i fondi disponibili.

La somma inizialmente stanziata era stata pari a 180mila euro, il consiglio comunale lo scorso maggio aveva integrato il budget destinato ai contributi straordinari con ulteriori 120mila euro per un totale di 300mila euro messi a disposizione dei sodalizi locali.

Auser, Amici dei Pompieri, Amici di Lollo, Gruppo Alpini Lissone, Anc, Lions Club e Protezione Civile hanno ricevuto complessivamente 32mila euro (suddivisi sulla base delle effettive richieste pervenute) per il rimborso di spese legate alle attività svolte a favore della popolazione lissonese nel periodo di emergenza per la diffusione del Covid-19.

Altri 32 sodalizi hanno invece ottenuto contributo quale sostegno “per spese di gestione ordinaria sostenute per l’organizzazione o per la sede, qualora le stesse risultino in situazione di disequilibrio”. Iscritte al Settore Cultura, hanno ricevuto contributo il Club Fotografico F64, la Compagnia Teatro Instabile, il Corpo bandistico Santa Cecilia di Lissone, il Corpo musicale Santa Cecilia di Bareggia, la Fal, il Circolo Culturale don Bernasconi, Il Soffio di Artemisia, la Pro Loco Città di Lissone, i Quelli di qua, i Dream, i Fam Fum Frecc e…, il Teatro dell’Elica, l’associazione Gpg e l’Associazione culturale Alessandro Galimberti.

Sostegno alle associazioni sportive è giunto col contributo stanziato a favore di Ac Lissone, Pro Lissone Calcio, Pro Lissone Ginnastica, Sport Club Mobili Lissone, Campagnola Don Bosco, Gal, Live, Young Volley Lissone, Events, Academie Pas De Bourree, Dancers & Fun School, G&T Dance, Let’s Dance Academy.

Supporto alle associazioni sociali del territorio, infine, con contributi a favore di Aido, Afi, Centro Giovani Aps e Associazione Stefania.

La giunta ha anche deliberato lo stanziamento di 87mila euro a sostegno della Croce Verde Lissonese per supportare l’acquisto di due veicoli da adibire in un caso al trasporto di persone allettate e nell’altro di disabili con pedana monta-carrozzine.

