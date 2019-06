Lentate sul Seveso: ragazza cade da cavallo, allertato anche l’elisoccorso Pomeriggio movimentato a Lentate sul Seveso. Per una caduta da cavallo nell’impianto di via Gerbino è atterrato anche l’elisoccorso, ma fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto temuto.

Pomeriggio movimentato a Lentate sul Seveso. Per una caduta da cavallo nell’impianto di via Gerbino è stato allertato anche l’elisoccorso, ma fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto temuto. L’allarme ai soccorsi è scattato poco prima delle 15.30 , con l’allerta in codice rosso all’ambulanza della Croce rossa di Lentate e poi la chiamata dell’elicottero, atterrato nelle vicinanze, per una ragazza di 27 anni. Valutata sul posto alla fine è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno.

