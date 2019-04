Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lentate sul Seveso: il ministro Bussetti al Polo formativo del legno

Lentate sul Seveso, il ministro Bussetti in visita al Polo del legno di Camnago - VIDEO VIDEO L’intervento - Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha visitato la nuova sede del “Polo formativo legno arredo Fondazione Its Rosario Messina” di Camnago di Lentate sul Seveso, inaugurata a novembre.

Centoventi studenti iscritti, a settembre saranno almeno 180, duecento aziende periodicamente contattano la scuola in cerca di personale e ogni anno 40 diplomati concludono il ciclo di studi e trovano un’occupazione. Sono i numeri del “Polo formativo legno arredo Fondazione Its Rosario Messina” di Camnago di Lentate sul Seveso voluto dagli imprenditori nel settore del legno, in particolare dallo scomparso Rosario Messina (Flou), che lunedì primo aprile ha aperto le porte a un ospite d’eccezione: Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il novembre scorso avrebbe dovuto partecipare al taglio del nastro della nuova sede, presenza procrastinata per un impegno improrogabile sopraggiunto all’ultimo minuto. Lunedì Bussetti ha mantenuto la parola data in autunno e si è presentato a scuola alla scoperta dei corsi di formazione professionale post scuola media e degli Its corsi post diploma.



Cos’hanno in comune i diversi indirizzi? Il mondo del legno e arredo tra marketing e figure professionali altamente specializzate. Bussetti si è mostrato entusiasta nello sperimentare le attività all’interno dei laboratori e sul palco ha evidenziato piena vicinanza all’istituto: «Avete un obiettivo ben chiaro e lo state raggiungendo. Un plauso all’eccellenza imprenditoriale brianzola».

Oltre al ministro, a Nicola Semeraro di Federlegno, Angelo Candiani direttore fondazione Its Messina e Giovanni Anzani presidente della fondazione “Messina” erano presenti il nuovo prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani, il capogruppo al Senato della Lega Nord Massimiliano Romeo, l’assessore regionale Melania De Nichilo Rizzoli, il vicepresidente provinciale di Monza e Brianza Concetta Monguzzi e il sindaco di Lentate sul Seveso Laura Ferrari.

Lentate sul Seveso: il ministro Bussetti al Polo formativo del legno col sindaco Laura Ferrari, l'assessore Rizzoli e la vicepresidente provinciale Monguzzi

