Inaugurato a Lentate sul Seveso il nuovo Polo formativo del legno arredo Taglio del nastro a Lentate sul Seveso per il nuovo Polo formativo del legno arredo, realizzato nell’area “ex parco militare” all’interno dell’Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Comune con l’adesione della Fondazione ITS Rosario Messina.

Tra le autorità presenti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il vice presidente Fabrizio Sala, il sindaco Laura Ferrari.

«Insieme alla ricerca - ha detto Fontana - la formazione è un altro dei punti fondamentali per la nostra regione e per l’intero Paese. Regione Lombardia l’ha sempre sostenuta, come dimostra la realizzazione di questo Polo formativo per i mestieri del legno arredo, per il quale abbiamo investito un milione di euro, e continuerà a sostenerla. Soprattutto incentiviamo un nuovo modello di formazione, come quello che si fa in questa scuola , che mira a favorire la collocazione dei giovani sul mercato del lavoro tenendo conto del fabbisogno professionale e occupazionale».



