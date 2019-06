Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Le scuole di Busnago e Roncello piangono il vicepreside Renato Caccia L’intero istituto comprensivo di Busnago e Roncello piange il “maestro” Renato Caccia, scomparso domenica. Lunedì sera nel giardino della scuola secondaria di Busnago si è tenuto il commosso saluto da parte dei colleghi.

L’intero istituto comprensivo di Busnago e Roncello piange il “maestro” Renato Caccia. Il 58enne vicepreside dell’Istituto Comprensivo di Busnago è venuto a mancare improvvisamente domenica mattina mentre si trovava in riva all’Adda per un giro in bicicletta. Il suo corpo è stato rinvenuto nel tratto di fiume che costeggia Porto d’Adda, al recupero hanno partecipato i Carabinieri di Trezzo e Bellusco e i sommozzatori di Bellusco.

Lunedì sera nel giardino della scuola secondaria di Busnago si è tenuto il primo commosso saluto da parte dei colleghi, degli alunni, degli amministratori di Busnago e Roncello. Funerali nella chiesa parrocchiale di Trezzo sull’Adda martedì alle 10.30.

Commemorazione a scuola vicepreside delle scuole di Roncello-Busnago trovato morto nel fiume (foto Marco Testa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA