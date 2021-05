Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La Cgil Brianza dopo l’incidente di Verano: più ispezioni e patente a punti per le imprese Il segretario della Cgil Monza e Brianza Fossati: servono più ispezioni nei cantieri e suoi luoghi di lavoro per garantire la sicurezza. «Patente a punti per le imprese».

«Ci risiamo, aumentano le ore lavorate e il rischio di trovarsi di fronte a incidenti aumenta: sono le parole con cui Giulio Fossati, segretario Cgil Monza e Brianza, commenta l’incidente sul lavoro grave in un cantiere di Verano, con un operaio in pericolo di vita dopo essere caduto. Intervenuto sul luogo dell’incidente con il sindacalista Fausto Longoni della Fillea Cgil di Monza e Brianza, Fossati ha detto che «ancora una volta una caduta dall’alto che dimostra che continuiamo a ferirci negli stessi modi; un incidente simile aveva avviato la brutta serie di infortuni mortali del 2019 , vogliamo sperare che la ripresa economica non ci restituisca nuovi infortuni e nuove morti sul lavoro».

La Cgil ritiene che promuovere la cultura della sicurezza richieda tempo ma che ci sono leggi che impongono protezioni e dispositivi di sicurezza spesso non rispettate e allora servono ispezioni: «Per questo motivo chiediamo con forza un aumento del personale ispettivo di Ats Brianza”, aggiunge che avverte: «Altro che sospendere il codice degli appalti. Chiediamo ulteriori provvedimenti come la patente a punti delle imprese che lavorano nei cantieri per alzare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro».

