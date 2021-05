Grave un uomo precipitato in un cantiere a Verano Brianza È grave un uomo di 60 anni rimasto ferito in un’area di cantiere giovedì a Verano Brianza: è precipitato al piano interrato, riportando un importante trauma alla testa. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

È grave un uomo di 60 anni rimasto ferito in un’area di cantiere giovedì a Verano Brianza: è precipitato al piano interrato, riportando un importante trauma alla testa. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso intorno alle 14.30. In via Preda, nella zona centrale del paese, si sono portati l’ambulanza, i carabinieri, la polizia locale e l’elisoccorso atterrato al parco delle Fontanelle.

Dopo i primi soccorsi sul posto, l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza.

