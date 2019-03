Incidente sulla pista da cross di Ceriano, grave un motociclista È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Niguarda, in codice rosso, un motociclista che nel pomeriggio di sabato 2 marzo è caduto sulla pista da cross.

Intervento d’urgenza dell’elisoccorso a Ceriano Laghetto per un grave incidente capitato a un motociclista nel crossodromo Il Vallone. Nel corso del pomeriggio un’ambulanza e l’elicottero sono arrivati nell’impianto sportivo a seguito della caduta di un uomo che ha perso il controllo della moto ed è caduto sulla pista. Sul posto anche il personale dell’ambulanza già presente per la gara. L’uomo è stato stabilizzato per mezz’ora e poi portato in volo all’ospedale di Niguarda in codice rosso.

