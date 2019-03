È morto il pilota di motocross ferito sulla pista di Ceriano Laghetto

Non ce l’ha fatta il motociclista di 31 anni ferito sabato pomeriggio in un incidente al crossodromo Il Vallone di Ceriano Laghetto. È morto all’ospedale Niguarda dove era arrivato in elisoccorso in condizioni gravissime.