Incidente in via Rossini a Seregno, motociclista grave al San Gerardo Un motociclista di 54 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza: lunedì mattina è rimasto ferito in un incidente con un’auto a Seregno in via Rossini.

È stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza con diversi traumi e in condizioni serie il motociclista coinvolto in un incidente stradale nella mattina di lunedì 8 novembre a Seregno. È successo poco dopo le 7.30 in via Rossini, protagoniste un’auto e la moto. Per l’uomo, 54 anni, erano stati disposti i soccorsi in codice giallo, poi la gravità è stata alzata per un trauma cranico, un trauma toracico e trauma addominale come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

Sul posto sono intervenuti l’automedica, l’ambulanza di Seregno Soccorso e la polizia locale.

