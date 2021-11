Incidente Seregno in via Rossini lunedì 8 novembre - foto Polizia locale

Incidente a Seregno: morto il motociclista ferito in via Rossini, una denuncia per omicidio stradale Non ce l’ha fatta il motociclista cinquantenne coinvolto in un incidente stradale nella mattina di lunedì 8 novembre a Seregno. Il conducente dell’auto dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.

Non ce l’ha fatta il motociclista cinquantenne coinvolto in un incidente stradale nella mattina di lunedì 8 novembre a Seregno. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con diversi traumi, ne è stato dichiarato il decesso un paio di ore più tardi.

L’uomo, 54 anni residente in città, intorno alle 7.40 si scontrato con una Range Rover in via Rossini: violento l’impatto frontale con l’auto che, secondo la prima ricostruzione, stava svoltando a sinistra in un parcheggio.

Le condizioni sono apparse subito molto gravi, il motociclista era stato trasportato d’urgenza a Monza con trauma cranico, trauma toracico e trauma addominale.

Il conducente dell’auto, seregnese di 52 anni, dovrà rispondere del reato di omicidio stradale: è stato denunciato a piede libero.

