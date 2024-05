Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 9 maggio 2024

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 9 maggio 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Una baracca fatiscente, una casa tra cumuli rifiuti: qui sono stati trovati quattro stranieri durante un controllo edilizio ambientale. Il presunto insediamento clandestino in un terreno privato è stato scoperto dalla polizia locale in zona San Fruttuoso. Il proprietario avrebbe sporto querela nei confronti dei quattro soggetti per invasione di terreni. Per uno dei presenti è scattato l’arresto. Il blitz dei nuclei specialistici Nost ed edilizia e ambiente, è avvenuto dopo una segnalazione legata anche alla presenza di “una cospicua quantità di rifiuti da far presumere la presenza di qualcuno” a soggiornare nella struttura.

Come funzionano i pronto soccorso in Brianza? Intanto sono intasati e il gran numero di persone incide sul servizio. In primo piano la situazione locale, i numeri degli accessi e l’analisi degli specialisti, l’ultima fotografia sui medici di base. Soprattutto un accesso su cinque è considerato “improprio”, cioè non avrebbe dovuto rivolgersi all’urgenza.

Tolleranza zero contro l’abbandono di immondizia a Monza: presto le telecamere in arrivo in via dell’Offelera. Lo anticipa l’assessore all’Ambiente Giada Turato: spiega che due nuovi dispositivi di ultima generazione, «come quelli installati a Cantalupo», saranno presto posizionati (assieme alle infrastrutture che ne consentiranno il funzionamento) in due punti storicamente caldi della città.

E poi in Consiglio comunale slitta il voto per l’intitolazione dello stadio a Berlusconi. Sassoli: «Centrodestra stampella Pd». Infine alla palestra Ronin il corso per diventare veri Ninja: cos’è e chi partecipa.