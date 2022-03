Incidente a Lissone, 83enne si ribalta e rimane incastrato nell’auto I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il tettuccio dell’auto per estrarre un 83enne che, dopo un incidente, si è ribaltato con la Panda su un lato rimanendo incastrato.

Hanno dovuto scoperchiare l’auto per riuscire a estrarre l’uomo rimasto incastrato a causa di incidente. Lo scontro è avvenuto nella mattina di lunedì 28 marzo a Lissone, poco dopo le 10, tra le vie Ferrucci e Monte Grappa: lì, a seguito dell’impatto tra due auto, una Fiat Panda si è ribaltata su un lato. Il guidatore di 83 anni è rimasto bloccato al suo interno: sul posto, oltre alle forze dell’ordine e ai soccorritori con un’automedica, i vigili del fuoco di Desio (con l’autopompa) e di Lissone (con il carrofiamma), che hanno dovuto tagliare il tettuccio dell’auto per riuscire a estrarre l’uomo, che è stato poi trasportato al San Gerardo di Monza in codice giallo, per accertamenti. La guidatrice dell’alto veicolo, un’Audi, è stata valutata sul posto ma non trasportata.

L’intervento dei soccorritori

