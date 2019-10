Incendio a Monticello Spa: il centro riapre al pubblico in un mese Riapertura record per la Monticello Spa, il centro che a inizio ottobre aveva subito danni da un incendio: in meno di un mese porte aperte al pubblico.

A meno di un mese dall’incendio Monticello Spa & Fit riapre al pubblico le parti del centro distrutto dalle fiamme. Ne dà nota la società. Il punto di partenza è stata la riapertura delle porte dell’area fitness nella giornata di giovedì 31 ottobre, mentre per venerdì primo novembre la struttura alle porte della provincia monzese, e molto frequentata dai cittadini brianzoli, ha rimesso a disposizione anche il centro benessere. “La struttura era stata chiusa lo scorso 4 ottobre a seguito di un incendio in due sale, dalla quale si era sprigionato del fumo che aveva invaso anche i locali attigui” ricorda la stessa società.

“In queste tre settimane di chiusura forzata la società ha lavorato in collaborazione con Belfor Holding Inc per sanificare le aree interessate e ripristinare gli impianti danneggiati. Allo stesso tempo ha avviato gli interventi nelle due sale danneggiate, la cui riapertura avverrà prossimamente” scrive ancora Monticello Spa, il cui manager Alberta Rossi sottolinea come «tornare operativi dopo meno di un mese era un traguardo quasi insperato, ma volevamo in tutti i modi ridurre al minimo il disagio per i tanti clienti, cui va il nostro ringraziamento per la comprensione ed il supporto. Questo è stato possibile grazie all’impegno di tutti i nostri collaboratori, che hanno lavorato con professionalità e dedizione per riaprire la struttura nel più breve tempo possibile. Non è stato semplice, ma ci siamo riusciti».

